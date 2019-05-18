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Ким Кардашьян опубликовала фото новорожденного сына и раскрыла его имя

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фото своего новорожденного сына, который появился на свет 10 мая от суррогатной матери.

Пост представлен в виде скриншота переписки: в первом сообщении снимок младенца в кроватке, а во втором — текст, в котором говорится, что с появлением четвертого ребенка семья оказалась «безмерно благословлена». Кроме того, к записи прикреплен комментарий с именем новорожденного — Псалм Уэст.

‪Psalm West ‬

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Май 2019 в 3:07 PDT

Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, также воспитывают пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Последняя также была рождена суррогатной матерью. После появления на свет Сейнта врачи предупредили Кардашьян, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.

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