Ким Кардашьян опубликовала фото новорожденного сына и раскрыла его имя

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фото своего новорожденного сына, который появился на свет 10 мая от суррогатной матери.

Пост представлен в виде скриншота переписки: в первом сообщении снимок младенца в кроватке, а во втором — текст, в котором говорится, что с появлением четвертого ребенка семья оказалась «безмерно благословлена». Кроме того, к записи прикреплен комментарий с именем новорожденного — Псалм Уэст.

Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, также воспитывают пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Последняя также была рождена суррогатной матерью. После появления на свет Сейнта врачи предупредили Кардашьян, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.