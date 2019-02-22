Сестру Кардашьян раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Американский бренд Good American обработал в фотошопе для рекламной кампании съемку Хлои Кардашьян, но забыл отретушировать ее тело в отражении. Об этом 22 февраля сообщает Daily Mail.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки. На ней Хлои лежит на зеркальном полу в розовых джинсах и топе. Однако позже пользователи заметили, что на снимке живот и руки телезвезды выглядят стройнее, чем в отражении на полу. Из-за этого они высмеяли и раскритиковали ее в комментариях.

Одни призывали Хлои принять себя такой какая она есть, другие сетовали на то, что раньше этот бренд пропагандировал бодипозитив. Еще несколько пользователей попросили больше не дурить людей.

Тем не менее публикация собрала больше 35 тыс. просмотров.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что Ким Кардашьян оконфузилась из-за глубокого декольте. Телезвезде постоянно приходилось поправлять свою грудь и следить за тем, чтобы она не оказалась на виду у фотографов и гостей мероприятия.