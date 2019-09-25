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В России за полгода закрыли более 80 пластических клиник

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Фото: Depositphotos
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В России за первые шесть месяцев 2019 года из почти 1,5 клиник пластической хирургии 87 лишились лицензии из-за обнаруженных нарушений. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сообщение Росздравнадзора.

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По данным ведомства, 60 из них работали на территории Москвы и Подмосковья, 27 предлагали свои услуги в других регионах. В ходе проверок в 2018 году специалисты Росздравнадзора выявили более 3,2 тыс. нарушений обязательных требований в 70% учреждений подобного типа. Тогда их число на момент проверки составляло 1,2 тыс.

Среди нарушений установлено, что в проверенных клиниках не осуществляли наблюдение и лечение пациентов круглосуточно, выполняли работу, не соответствующую их квалификации, а также использовали просроченные или фальсифицированные препараты.

После проверок в правоохранительные органы Росздравнадзор направил материалы по 162 случаям нарушений уголовного законодательства. Суды приостановили деятельность 7 медицинских организаций, а 252 клиники сами прекратили деятельность в области хирургической пластики.

В августе Росздравнадзор добился закрытия подпольной клиники пластической хирургии в Москве, которая работала без лицензии. Проверка проводилась в конце 2018 года в клинике «Медицинская академия «Генезис».

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