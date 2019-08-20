Росздравнадзор закрыл подпольную клинику пластической хирургии в Москве

Росздравнадзор добился закрытия подпольной клиники пластической хирургии в Москве, которая работала без лицензии. Об этом во вторник, 20 августа, «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

«В июле по итогам проверки возбуждено уголовное дело, клиника приостановила проведение пластических операций», — говорится в сообщении.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), пишет агентство городских новостей «Москва».

Проверка проводилась в конце 2018 года в клинике «Медицинская академия «Генезис». Руководство заведения пыталось убедить сотрудников Росздравнадзора в том, что там предоставляются исключительно косметологические услуги, показав фальшивые медицинские карты.

Однако при беседе с находившимися в клинике пациентами выяснилось, что в этот день двум женщинам провели пластические операции, в том числе по увеличению груди. Кроме того, один из пациентов еще лежал в операционной.

В начале апреля подозреваемая в обезображивании пациенток пластический хирург Алена Верди была задержана в аэропорту Краснодара при попытке улететь в Израиль. Во время одной из операций, которую проводила хирург, скончался пациент. Верди возложила ответственность за смерть человека на руководство клиники.