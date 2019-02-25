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Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Более 68% российских клиник пластической хирургии работают с нарушениями. Такие данные выявила проверка Росздравнадзора.

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Всего проверено 1257 клиник, говорится в сообщении на сайте ведомства. В 820 (68,1%) из них выявлены различные нарушения. 663 клиники из не соблюдавших правила — частные.

Среди нарушений — отсутствие круглосуточного наблюдения за пациентами, использование фальсифицированных и недоброкачественных лекарств и медицинских изделий, нарушения условий и сроков хранения препаратов. В ряде клиник отсутствовало оборудование, обязательное для учреждений такого профиля (в частности, наборы для оказания экстренной помощи при шоке). В одной из больниц при операциях по увеличению груди использовались импланты, которые врачи покупали самостоятельно, не имеющие документов, подтверждающих качество.

По итогам проверки суд приостановил деятельность семи медицинских организаций. Еще 252 самостоятельно прекратили работу.

22 февраля прокуратура Саратовской области сообщила о смерти пациентки одной из клиник пластической хирургии в регионе. По данным ведомства, в 2017 году после операции скончался еще один пациент этого же медицинского учреждения, расследование дела еще не завершено. Кроме того, на клинику поступали жалобы о причинении вреда здоровью.

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