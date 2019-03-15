Скандальный медцентр в Кургане оштрафовали за ущемление прав пациентов

В Кургане оштрафована клиника пластической хирургии. Администрация медцентра должна заплатить 33 тыс. рублей за ущемление прав пациентов и предоставление потребителям недостоверной информации.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в региональном управлении Роспотребнадзора, в отношении ООО «Мэрилин», которое управляет клиникой, составлены протоколы об административных нарушениях. Всего вынесены четыре постановления, два из которых вступили в силу.

Агентство отмечает, что на этот медцентр ранее неоднократно жаловались пациенты. В 2017 году после операции, проведенной в этой клинике, скончалась пациентка. Выяснилось, что в организации работал хирург без медицинского образования.

В начале 2019 года жительница Кургана сообщила, что из-за осложнений после операции у нее буквально «взорвалась» грудь. Правда, владельцы клиники в ответ заявили, что пациентка таким способом вымогает у них деньги.

Ранее Росздравнадзор выяснил, что более 68% клиник пластической хирургии в России работают с нарушениями.