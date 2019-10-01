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В Британии школьница из-за грибка захлебнулась своей кровью и умерла

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Фото: Depositphotos
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В Великобритании 14-летняя школьница из-за спор плесени захлебнулась своей кровью и умерла. Об этом 1 октября сообщает Newsweek.

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Инцидент произошел в городе Стокпорт. У Джейд Ауенс обнаружили симптомы, похожие на грипп, после чего врачи выписали ей антибиотики и отправили на лечение. Однако вскоре состояние пациентки стало ухудшаться, и школьницу положили в больницу.

Врачи диагностировали у нее диабет первой группы. В связи с осложнениями врачам пришлось ввести девочку в состояние искусственной комы, чтобы спасти ее жизнь. Через пять дней она пришла в сознание и пошла на поправку.

Однако через две недели у ребенка возник сильный кашель. Ее мать Луис рассказала, что медики пытались стабилизировать состояние Джейд в течение 20 минут, однако девочка скончалась.

«Она захлебывалась собственной кровью и пыталась ее откашлять. Это был кошмар, который навсегда останется со мной. Я никогда не забуду, как зашла в комнату и увидела свою дочь всю в крови», — говорит Луис.

Позже выяснилось, что девочка страдала от мукормикоза, который был вызван определенным видом грибков, живущих в почве, навозе или компосте. Инфекция поразила иммунную систему ребенка, вследствие чего у Джейд попросту стали отмирать клетки дыхательных путей.

По данным издания, подобная инфекция опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Все остальные неуязвимы к таким грибкам.

16 мая врач эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета.

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