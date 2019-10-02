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В Минске в ноябре ожидается поставка четырех СУ-30СМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил о том, что в Минске в ноябре ожидается поставка четырех российских истребителей Су-30СМ. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости».

Он также уточнил, что Белоруссия уже начала выплачивать деньги за поставку самолетов по ранее заключенному договору.

Контракт на поставку Белоруссии четырех новых истребителей Су-30СМ был подписан в 2017 году. Самолеты собирались в Иркутске.

Су-30СМ — тяжелый двухместный истребитель, оснащенный двигателями с управляемым вектором тяги. Самолет предназначен для блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

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