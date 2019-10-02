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Площадь Прибайкальского парка расширят до 540 тыс. га

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Площадь Прибайкальского национального парка будет увеличена с 417 тыс. га до 540 тыс. га. Об этом говорится на сайте парка. Сейчас он принимает большую часть российских и иностранных туристов, которые приезжают на Байкал. Задача парка — сохранить уникальную природу Прибайкалья в условиях возросшей рекреационной нагрузки.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, Иркутская область сейчас занимает четвертое место среди регионов, наиболее интересных туристам летом 2019 года. Весной Приангарье даже не входило в топ-20.

В конце сентября стало известно о предложении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры подвергать государственной экологической экспертизе проекты всех видов лесопользования в центральной экологической зоне Байкала.

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