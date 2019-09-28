В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении

Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Кириллова подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 1992 УК РФ («Организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере»). Паздникова следствие считает пособником этого преступления.

Следствие считает, что в 2017–2018 годах чиновники, пользуясь судебным положением, помогли руководству АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (ЗабТЭК) скрыть деньги, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Придуманная ими схема помогла компании расплачиваться с контрагентами через подставные компании.

В отношении руководства компании также было возбуждено дело.

Мера пресечения для Кирилловой и Паздникова не избиралась, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК России Егор Марков.

25 сентября бывшего заместителя министра сельского хозяйства Якутии задержали за получение взятки от предпринимателя. Следствие выяснило, что в 2017 году чиновник, имя которого не называется, в обмен на помощь в выигрыше госконтрактов получил от бизнесмена построенный коттедж.