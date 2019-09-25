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Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии задержали за крупную взятку

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Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» выявили случай коррупции. Бывший заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха получил взятку от одного из предпринимателей.

В 2017 году для 44-летнего чиновника построили частный дом стоимостью 500 тыс. рублей на территории Якутска. Взамен он гарантировал бизнесмену положительные решения при заключении контрактов на поставку строительных материалов для нужд сельского хозяйства республики, передает ИА YakutiaMedia.

В СУ СК РФ по Якутии после изучения материалов возбудили уголовное дело. Экс-замминистра грозит от семи до 12 лет колонии. Подозреваемый находится в СИЗО, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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