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Медведев уволил подозреваемого в коррупции замглавы ПФР

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник, 20 августа, на портале правовой информации.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности <...> в связи с утратой доверия», — говорится в документе, подписанном главой кабмина.

Распоряжение датировано 19 августа.

Иванова задержали 10 июля. Вскоре после этого он написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4,4 млн рублей. Известно, что экс-замглавы ПФР занимался внедрением электронных сервисов, на что было выделено из бюджета более 1 млрд рублей. 12 июля Басманный суд Москвы арестовал Иванова на два месяца.

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