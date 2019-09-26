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Прокуратура предлагает ввести экоэкспертизу при освоении лесов Байкала

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Фото: ТАСС/Андрей Огородник
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Проекты всех видов лесопользования в центральной экологической зоне Байкала могут подвергнуть государственной экологической экспертизе. Инициатива принадлежит Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору Сергею Зенкову. Она прозвучала на совещании по проблемам леса, прошедшем в Красноярске.

По словам прокурора, на которые ссылается ИА IrkutskMedia, лесной потенциал Байкала используется исключительно как ресурс, при этом нет никаких данных об объемах леса и фактическом состоянии. Подходы администраций трех байкальских регионов отличаются.

Так, в Бурятии действует «дорожная карта» по прекращению незаконной вырубки древесины, а в Иркутской области продолжают активно заготавливать древесину под видом санитарных рубок. По таким схемам площадь незаконно вырубленной древесины исчисляется десятками тысяч гектаров, а ущерб — сотнями миллионов рублей, сказал Зенков.

В центральную экологическую зону Байкальской природной территории включены Байкал, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, прилегающая к нему водоохранная зона, а также особо охраняемые природные территории.

В середине сентября президент России Владимир Путин дал поручение правительству, властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области оценить работу систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и по итогам внести изменения в программные документы по очистным сооружениям.

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