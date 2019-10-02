Названа сумма ущерба от паводка в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края назвали предварительную сумму ущерба от паводка. По последним данным, сумма превысила 1,8 млрд рублей.

По словам заместителя главы краевого правительства Анатолия Литвинчука, первоначально называлась сумма в 900 млн рублей. Однако она увеличилась после прошедшего в регионе тайфуна «Линлин». В расчеты входят как фактический ущерб, полученный от подтоплений, так и затраты на компенсации и переселение жителей.

Неотложные аварийно-восстановительные работы по наращиванию дамб и укреплению низких участков обошлись примерно в 300 млн рублей. К тому же, добавились расходы на капитальный ремонт поврежденного жилья.

ИА AmurMedia уточняет, что в зону подтопления в летний паводок попали 1040 домов. Из них 300 ранее уже подтапливались и были расселены, но на момент наводнения в них снова оказались прописаны люди. Сейчас власти рассматривают возможность окончательного расселения жилья, попавшего ранее в зону затопления.

2 октября сообщалось о том, что вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев распорядился провести прокурорскую проверку хода строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Также он сказал, что обратится с этой просьбой к генпрокурору Юрию Чайке.