Прокуратура проверяет ход строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре

Ход строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре проверяет прокуратура. С соответствующей просьбой в краевое надзорное ведомство обратился вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он также намерен инициировать проверку строительства Генпрокуратурой. Об этом Трутнев заявил во время визита на строительную площадку.

Сам ход строительства вице-премьер раскритиковал. По проекту оно должно завершиться в декабре 2019 года. Однако по оценке на 1 сентября объект готов менее чем на 40%.

Трутнев обратил внимание, что дамбу строят на бюджетные деньги. Они, по его словам, которые приводит ИА AmurMedia, должны быть израсходованы, чтобы «уберечь людей от рисков». Полпред президента поручил к руководству службы заказчика минстроя края подготовить свой анализ ситуации и сформулировать претензии.

Между тем, по словам прокурора Хабаровского края, предварительные результаты проверки строительства дамбы уже говорят о том, что допущена халатность. Вопросы, в частности, возникли к проектировщикам. Так, они сделали проект без выезда на место, а подрядчик его исполнил. Песконасыпная часть дамбы не выдержала нагрузки во время паводка.

Агентство напоминает, что Трутнев в 2018 году уже критиковал краевые власти за отставание в строительстве этой дамбы.

В Хабаровском крае с июля действует режим ЧС, объявленный из-за паводка. В регионе подтоплено более 1 тыс. домов. По предварительным данным, ущерб составил около 2 млрд рублей.