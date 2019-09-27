Поселок в Комсомольске планируют полностью расселить после паводка

Мэрия Комсомольска-на-Амуре предложит включить поселок Хорпинский в зону подтопления. Это позволит расселить оставшихся там жильцов и запретить последующее строительство в границах микрорайона. Об этом во время рабочей поездки губернатора Сергея Фургала в город заявил заммэра по вопросам ТЭК, ЖКХ и гражданской обороны Алексей Разин, сообщает сайт краевого правительства.

По словам Разина, в поселке остались три дома, которые не получили статус непригодных для жилья. Все остальные дома были расселены после наводнения 2013 года. Оставшиеся жители направили обращение о рассмотрении возможности их переселения.

Разин отметил, что будет внесено «предложение о возможности включения всего этого микрорайона в зону подтопления с последующим переселением людей», пишет ИА AmurMedia.

После наводнения 2013 года 99% домов в поселке Хорпинский признали непригодными для жилья. Комиссии не утвердили два многоквартирных дома и один дом в частном секторе, в которых проживают 54 человека. Летом этого года дома снова подтопило.

Сейчас уровень реки у поселка опустился до отметки в 716 см, при отметке опасных явлений в 750 см. Из-за опасности заражения перекрыты колодцы и скважины, транспортного сообщения нет. Спасатели отмечают, что из-за низкого темпа падения уровня реки сложная ситуация продлится еще как минимум неделю.

В Комсомольске-на-Амуре продолжает работу межведомственная рабочая группа и оперативный штаб МЧС. Всего от паводков в Хабаровском крае пострадали 93 населенных пункта, 670 жилых домов. Подтопленными остаются 440 домов, в них проживают 742 человека.