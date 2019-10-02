Мокрый снег и похолодание принесет циклон в Хабаровский край

На Хабаровский край надвигается циклон. Дождь начнется в Хабаровске в ночь на 3 октября, а днем синоптики ожидают резкое похолодание.

Как рассказали ИА AmurMedia в Дальневосточном гидрометцентре, циклон придет с активными фронтальными разделами. На юге края он проявится дождями, а на остальной территории — мокрым снегом. Наиболее активные осадки будут на востоке на побережье Татарского пролива в ночь на 5 октября. Ожидается и усиление ветра до 20 м/с.

В Хабаровске 2 октября еще будет ощущаться влияние теплых воздушных масс, однако температура пойдет на понижение.

В Москве 1 октября зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба. По словам сотрудников центра погоды «Фобос», столица достигла рекордного «барического дна».