У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы

Корейская компания Hyundai представила в России специальные лимитированные версии моделей Santa Fe и Tucson под названием Rock Edition. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» в среду, 2 октября.

Кроссовер Hyundai Tucson Rock Edition комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с омывателем, парктроником, камерой заднего вида, мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем. Такая машина доступна с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. Кроме того, автомобиль можно заказать с новым 184-сильным двигателем объемом 2,4 л. Стоимость лимитированной версии начинается с отметки 1 699 000 рублей.

Автомобиль Hyundai Santa Fe Rock Edition оснащен 19-дюймовыми колесными дисками, адаптивными светодиодными фарами, панорамной крышей, светодиодными фарами, информационно-развлекательной системой с восьмидюймовым экраном, системой кругового обзора. Машина комплектуется 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л. с., а также новым 3,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 249 л. с. Цена лимитированной версии — от 2 949 000 рублей.

12 сентября сообщалось, что Hyundai представил на автосалоне во Франкфурте (Германия) новое поколение хетчбэка i10.