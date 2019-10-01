Прямой эфир

Hyundai объявила стоимость автомобилей по подписке

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Hyundai запускает в России сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility, который предлагает клиентам взять автомобиль в аренду сроком до одного года. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» во вторник, 1 октября.

Автомобиль по подписке: в России появится новая услуга
Новый принцип владения машиной может изменить рынок

Отмечается, что с помощью мобильного приложения можно оформить подписку на кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe, а также на минивэн H-1. При этом будут доступны три варианта подписки: Freedom (от 1 месяца до 1 года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от 1 до 24 часов).

По подписке Freedom стоимость аренды автомобиля в зависимости от модели и продолжительности пользования составит от 29 тыс. до 88 тыс. рублей в месяц. Подписка Country позволяет взять машину на несколько дней. Стоимость — от 3 тыс. рублей в сутки. По подписке City автомобилисты смогут протестировать топовые версии кроссоверов Hyundai. Стоимость часа услуги — от 650 рублей.

Как отметили в компании, приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play будет доступно с 14 октября. После регистрации клиент сможет онлайн забронировать и оплатить выбранный по подписке автомобиль.

18 сентября сообщалось, что Hyundai разработала новую подушку безопасности, которая будет устанавливаться между передними сиденьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nissan представит концепт с видеокамерами вместо зеркал
Kia обновила комплектации седана Cerato
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019