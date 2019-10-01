Hyundai объявила стоимость автомобилей по подписке

Корейская компания Hyundai запускает в России сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility, который предлагает клиентам взять автомобиль в аренду сроком до одного года. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» во вторник, 1 октября.

Отмечается, что с помощью мобильного приложения можно оформить подписку на кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe, а также на минивэн H-1. При этом будут доступны три варианта подписки: Freedom (от 1 месяца до 1 года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от 1 до 24 часов).

По подписке Freedom стоимость аренды автомобиля в зависимости от модели и продолжительности пользования составит от 29 тыс. до 88 тыс. рублей в месяц. Подписка Country позволяет взять машину на несколько дней. Стоимость — от 3 тыс. рублей в сутки. По подписке City автомобилисты смогут протестировать топовые версии кроссоверов Hyundai. Стоимость часа услуги — от 650 рублей.

Как отметили в компании, приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play будет доступно с 14 октября. После регистрации клиент сможет онлайн забронировать и оплатить выбранный по подписке автомобиль.

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