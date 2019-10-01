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Nissan представит концепт с видеокамерами вместо зеркал

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Фото: Nissan
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На автосалоне в Токио (Япония), который откроется 23 октября, компания Nissan покажет новый электрический концепт-кар под названием IMk. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль построен на абсолютно новой платформе. Его длина составляет 3434 мм, ширина — 1512 мм, а высота — 1644 мм. Отличительными особенностями концепта стали бронзовый цвет кузова, полностью стеклянная крыша, а также внешние видеокамеры, которыми заменили боковые зеркала.

В салоне на передней панели нет никаких физических органов управления — все кнопки сенсорные. Для вывода информации используются два голографических дисплея.

Концепт оснащен автопилотом и способен ехать в автономном режиме по трассе в рамках одной полосы движения. Кроме того, Nissan IMk может самостоятельно найти парковочное место, после того как водитель и пассажиры вышли из автомобиля.

24 сентября сообщалось, что Nissan представил обновленный кроссовер Patrol.

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