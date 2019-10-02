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В Белгороде полицейский застрелил угрожавшего ножом мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Белгороде мужчина, угрожавший полицейскому ножом, скончался после выстрела правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 2 октября.

Сообщение о том, что в одной из квартир в городе хулиганит мужчина, поступило в полицию 1 октября. На место происшествия правоохранители обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате сын пенсионера держал в руках два кухонных ножа.

«На неоднократные законные требования сотрудника патрульно-постовой службы прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, вел себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя», — говорится в сообщении.

После того как мужчина пытался ранить полицейского ножом, он был убит выстрелом из табельного оружия.

По факту применения служебного оружия в УМВД России по Белгородской области проводится проверка.

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