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Подросток в Дагестане организовал убийство отца

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В Дагестане 16-летнего подростка обвинили в убийстве своего отца. Об этом сообщает главное следственное управление СК по республике.

По данным следствия, у юноши сложились плохие отношения с отцом, так как последний злоупотреблял спиртным и систематически ругал сына. На этой почве подросток решил убить отца и привлек для этого двух своих знакомых 17-ти и 18-ти лет.

Убийство произошло 22 сентября в поселке Загородний Кировского района города Махачкалы. Молодые люди нанесли 55-летнему мужчине несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных травм он скончался на месте, передает «РИА Новости».

После этого, обвиняемые погрузили тело мужчины на грузовик, вывезли в лес и бросили там.

Обвиняемых заключили под стражу.

9 сентября сообщалось, что в Вологодской области арестовали 61-летнего пенсионера, который подозревается в убийстве двоих сыновей. Тела мужчины 1981 года рождения с колото-резаным ранением и его брата 1982 года рождения с огнестрельным ранением были обнаружены на острове в акватории реки Сухоны.

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