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Подозреваемый в убийстве сыновей пенсионер задержан на Вологодчине

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В Вологодской области арестовали 61-летнего пенсионера, который подозревается в убийстве двоих сыновей. По данным следствия, мужчины приехали на реку порыбачить и поохотиться.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошла 6 сентября в Сокольском районе. Тела мужчины 1981 года рождения с колото-резаным ранением и его брата 1982 года рождения с огнестрельным ранением были обнаружены на острове в акватории реки Сухоны. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили отца погибших в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). С места происшествия были изъяты нож и ружье, зарегистрированное на одного из погибших, лодка и другие объекты.

По данным следствия, все трое распивали спиртное. Мотивы преступления и другие подробности устанавливаются.

Ранее стало известно, что в отношении жительницы города Вилючинска (Камчатский край) возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей.

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