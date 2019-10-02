Четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь» выйдет на Netflix

Интернет-платформа Netflix купила права на показ четвертого сезона мультфильма «Маша и Медведь». Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-правообладателя Animaccord.

Новый сезон будет называться «Машины Песенки». В нем герои отправятся в путешествие, где будут знакомиться с достопримечательностями разных стран.

При этом в каждой из серий Маша будет исполнять песню на мотив известной национальной мелодии.

«Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру», — рассказал гендиректор Animaccord Владимир Горбуля.

Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году. Сейчас мультсериал переведен на 36 языков и показывается в более чем 100 странах.

20 сентября стало известно, что мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании.