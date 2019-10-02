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Эндокринолог рассказала об опасности приема витаминов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала, как витамины могут навредить здоровью.

В интервью с RT, опубликованном 1 октября, врач заявила, что прием всех витаминов и минеральных веществ всегда должен проходить по согласованию с врачом. Обратные действия могут привести к весьма плачевным последствиям, например, возникновению новообразований.

«Избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона», — отметила врач.

Дзгоева подчеркнула, что нехватку каких-либо веществ и витаминов в организме должен выявлять врач после проведения обследования.

Также эндокринолог возмутилась тем фактом, то зачастую биологически активные добавки попадают на прилавки, минуя исследования их эффективности и безопасности.

22 сентября были названы замедляющие старение продукты. Одним из лидеров среди таким продуктов является зеленый чай.

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