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Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

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Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
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Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

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В настоящее время более 50% территории России находится в зоне криосферы — многолетней мерзлоты, ледников и снежного покрова.

При этом, согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в меняющемся климате», опубликованному в конце сентября, к 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять на 3–4 м.

Процесс уже идет из-за глобального потепления, и быстрее всего криосфера тает вблизи городов Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ.

Екайкин отметил, что протаивать мерзлота будет неравномерно.

«Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что к концу XXI века граница мерзлоты распространится дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан.

1 октября эксперт рассказал о влиянии глобального потепления на ледники Кавказа.

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