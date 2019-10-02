Прямой эфир

Johnson & Johnson выплатит более $20 млн из-за опиоидного кризиса в США

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Johnson & Johnson заключила мировое соглашение с округами Кайахога и Саммит штата Огайо и выплатит им более $20 млн. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил сайт компании.

«(Мировое соглашение. — Ред.) исключает компанию из федерального судебного разбирательства, которое должно начаться 21 октября 2019 года», — заявили в компании.

Компания стала объектом разбирательств за методы продвижения на рынке болеутоляющих веществ, которые не только содействовали опиоидному кризису, но и вводили пациентов в заблуждение.

В январе 2018 года президент США подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в страну, а до этого, осенью 2017 года, ввел режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за распространения опиатов. Президент США Дональд Трамп призвал ужесточить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни.

27 августа суд в американском штате Оклахома обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф в размере $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рыночная стоимость Johnson & Johnson рухнула почти на $40 млрд
Суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 22 женщинам $4,69 млрд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019