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Актер Риналь Мухаметов рассказал о съемках нового фильма Бондарчука

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Актер Риналь Мухаметов в беседе с «Известиями» рассказал о новом фильме Федора Бондарчука «Вторжение», о подготовке к съемкам и о том, что делает его счастливым.

Всем ожидающим новую кинокартину Бондарчука артист посоветовал умножить всё самое лучшее, что было в предыдущем фильме режиссера. Так, по его словам, люди смогут понять, каким получился фильм «Вторжение».

«Сиквел гораздо более сложный, он эпичнее и в чем-то даже динамичнее первой части. Над фильмом работает потрясающая, очень амбициозная команда», — отметил он.

Однако, по признанию актера, подготовки к съемкам и сам съемочный процесс проходили в постоянном стрессе. Мухаметов пояснил, что перед всей командой стояла задача «повторить то, что было до», но и одновременно с этим было «повторять нельзя».

Мухаметов также признался, что благодаря большому количеству работы и предложений чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

«Другое дело, мне бы хотелось, чтобы предложения были более точные, чтобы в моей творческой жизни было больше чего-то в хорошем смысле слова сумасшедшего», — отметил артист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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