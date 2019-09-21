В Петербурге состоялся предпоказ фильма «Вторжение» Федора Бондарчука

В Петербурге презентовали новую картину Фёдора Бондарчука — «Вторжение». Это продолжение фантастического блокбастера «Притяжение». В центре сюжета та же героиня Юлия, которая проявляет необычные способности. «Вторжение» выходит в широкий прокат 1 января 2020 года.