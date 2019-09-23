Появился трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился трейлер новой картины Фёдора Бондарчука «Вторжение». Это новый фильм вселенной «Притяжения». Картина расскажет о том, что произошло с героями после первого столкновения с пришельцами и существует ли угроза нового вторжения. На экраны фильм выходит 1 января 2020 года.