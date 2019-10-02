Прямой эфир

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. Об этом «Известиям» сообщили в «Опоре России».

«Мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек», –– сказал «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский

В Минстрое в свою очередь рассказали, что только 774 девелопера (из 3850) смогли получить одобрение банков на проектное финансирование, то есть использование эскроу-счетов, и еще 2439 девелоперов получили разрешение на достройку своих проектов по старым правилам.

При этом часть из 600 проблемных девелоперов надеется, что им разрешат так или иначе достроить дома.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время с рынка уйдут около 1000 девелоперов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдадут за счет: обманутых дольщиков может стать вдвое больше

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Фонд защиты дольщиков создали в Липецкой области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019