Фонд защиты дольщиков создали в Липецкой области

В Липецкой области начнет работать организация для защиты прав дольщиков — Фонд Липецкой области по защите прав граждан — участников долевого строительства. Это некоммерческое объединение, его создание регламентировано постановлением региональной администрации.

Как пишет GOROD48, главная цель фонда — завершение строительства тех домов, которые строились на средства дольщиков. Под контроль будут брать только те объекты, где застройщик признан банкротом. Также фонд поможет в решении проблем с подключением жилых домов к коммуникациям и со строительством социальной инфраструктуры — детских домов, школ и поликлиник.

Учредило организацию областное управление архитектуры и строительства. Ведомство также утвердило план расходов и доходов, штатную численность фонда. В течение 2019 года региональное управление финансов должно перечислить управлению архитектуры 5 млн рублей на деятельность Фонда защиты прав дольщиков.