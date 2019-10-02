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Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»

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Фото: ТАСС/Андрей Моргунов
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Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк. По словам первого замгендиректора АО «Спутниковая система «Гонец» Олега Химочко, этот запуск станет последним для ракет данной модели.

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Запланировано, что «Рокот» выведет на орбиту три спутника связи системы «Гонец» №24, №25 и №26.

«Дата пуска — 29 ноября, но может произойти перенос на 20–29 декабря», — цитирует Химочко ТАСС.

В настоящее время готовится отправка спутников на космодром. Даже в случае переноса запуска их доставят в уже запланированное время.

Ранее в Минобороны отмечали, что эксплуатация ракеты «Рокот» в интересах военного ведомства была завершена 30 августа. До конца этого года состоится последний пуск этой ракеты по линии «Роскосмоса».

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» была создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый запуск состоялся в 2000 году.

1 октября сообщалось, что «Роскосмос» в 2020 году вдвое сократит пуски пилотируемых кораблей «Союз» к Международной космической станции.

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