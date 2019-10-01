Прямой эфир

На Украине рассказали о приказе ликвидировать Савченко

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование одного из украинских спецполков получило приказ о ликвидации экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко. Киев планировал сделать из нее «дважды героя», рассказал в эфире телеканала ZIK бывший руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Надежда на госпереворот
Почему на Украине заговорили о насильственном захвате власти

«Я контактировал со многими офицерами. Мне перезвонили и сказали, что командир одного из спецполков получил команду на ликвидацию Надежды Савченко… Я принял к сведению, передал Надежде», — сообщил Рубан.

По его словам, сама Савченко ему рассказала, что тоже располагает информацией о подготовке покушения.

«Спустя три месяца у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — отметил Рубан.

При этом он указал, что ликвидировать и его, и нардепа планировали во время их переезда из колонии.

«Команда была сделать Савченко посмертно дважды героем. Мы опоздали тогда на 15 минут и вышли из другого коридора», — добавил Рубан.

Владимир Рубан был задержан сотрудниками СБУ в 2018 году при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Он занимался обменом пленными. В его автомобиле обнаружили оружие и предъявили обвинение в подготовке теракта в Киеве. На свободу он вышел в апреле этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Савченко назвала себя безработной и обратилась в центр занятости

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019