На Украине рассказали о приказе ликвидировать Савченко

Командование одного из украинских спецполков получило приказ о ликвидации экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко. Киев планировал сделать из нее «дважды героя», рассказал в эфире телеканала ZIK бывший руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

«Я контактировал со многими офицерами. Мне перезвонили и сказали, что командир одного из спецполков получил команду на ликвидацию Надежды Савченко… Я принял к сведению, передал Надежде», — сообщил Рубан.

По его словам, сама Савченко ему рассказала, что тоже располагает информацией о подготовке покушения.

«Спустя три месяца у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — отметил Рубан.

При этом он указал, что ликвидировать и его, и нардепа планировали во время их переезда из колонии.

«Команда была сделать Савченко посмертно дважды героем. Мы опоздали тогда на 15 минут и вышли из другого коридора», — добавил Рубан.

Владимир Рубан был задержан сотрудниками СБУ в 2018 году при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Он занимался обменом пленными. В его автомобиле обнаружили оружие и предъявили обвинение в подготовке теракта в Киеве. На свободу он вышел в апреле этого года.