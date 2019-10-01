В Грузии зафиксировали рекордное падение пассажиропотока

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми число пассажиропотока сократилось до показателей, ставших рекордными для десятилетней статистики. Об этом 1 октября сообщает «Sputnik Грузия», ссылаясь на заявление заместителя генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.

«В сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% — в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику», — пояснила Закарадзе, добавив, что в августе в батумском аэропорту это сокращение составило 20%.

Закарадзе отметила, что сокращение турпотока вызвано прекращением прямого авиасообщения с Россией, и выразила надежду на то, что в 2020 году эта ситуация улучшится.

Ранее в этот же день премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что одобряет шаги, направленные на улучшение отношений с Россией, и добавил, что приветствует возможность возобновления авиасообщения между странами.

20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги. Вскоре начались беспорядки и нападения на российских журналистов и туристов. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией. Спустя месяц авиакомпания Georgian Airways заявила о сложном финансовом положении и потере около $25 млн.