Режим ожидания: РФ узнает соперников по квалификации ОИ в ноябре

15 ноября будут объявлены страны – хозяйки предолимпийских баскетбольных турниров. В соревнованиях примет участие и сборная России. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола (ФИБА). По информации «Известий», заинтересованность в проведении мини-турниров (четыре по шесть команд) выражают Литва, Хорватия, Сербия, Греция, Канада и Пуэрто-Рико. Заявки от стран принимаются до 4 октября, стоимость проведения олимпийской квалификации составляет 2,3 млн швейцарских франков.

Два месяца до жеребьевки

Российская федерация баскетбола (РФБ), вероятнее всего, не будет подавать заявку на проведение предолимпийского турнира.

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, организация сейчас полностью сосредоточена на подготовке заявки на женский чемпионат мира – 2022. За право на его проведение борется Екатеринбург.

— РФБ не планирует подавать заявку на проведение олимпийской квалификации, — отметил в разговоре с «Известиями» Андрей Кириленко. — Во-первых, мы находимся в процессе подачи заявки на женский ЧМ-2022. Во-вторых, мы пока не можем позволить себе такие расходы. Конечно, если вдруг найдется спонсор или партнер, который скажет, что готов взять на себя расходы на квалификационный турнир в нашей стране, мы не откажемся. Но на данный момент РФБ не готова.

«Известия» выяснили формат проведения олимпийской квалификации. При жеребьевке 24 команды будут разделены на четыре независимых турнира по шесть команд. Шесть участников будут разбиты еще на две группы — по три сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, где и определят финалистов. Только победитель мини-турнира получит путевку на Игры-2020 в Токио.

Жеребьевка пройдет в конце ноября.

— Удобный формат или неудобный? Неважно, это уже данность, — пояснил президент РФБ. — На мой взгляд, квалификация Олимпиады как турнир будет сложнее даже, чем был ЧМ-2019 в Китае. Там будут играть очень ровные команды, особенно европейские сборные. И психологически турнир сложнее выиграть, чем, к примеру, попасть в четверку или восьмерку сильнейших на ЧМ. Но, как я сказал, это данность, и мы, конечно, будем стараться выиграть этот турнир, чтобы попасть на ОИ.

Уже известны восемь из 12 участников Игр в Токио. Это страна-организатор — Япония — и еще семь команд, отобравшихся по итогам ЧМ-2019, показав там лучшие результаты среди представителей своих континентов. Это Испания и Франция, Аргентина и США, Австралия, Нигерия и Иран.

Ставка на женщин

Екатеринбург — главный претендент на проведение женского ЧМ-2022. По информации источника «Известий» в исполкоме ФИБА в Европе, также на право принять у себя статусный международный турнир претендует Австралия.

Страна-хозяйка будет выбрана в марте 2020 года, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФИБА.

— Конечно, будем стараться убедить центральное бюро ФИБА, что уже пора провести первый в истории ЧМ по баскетболу в России, — пояснил Андрей Кириленко. — Но всегда есть некий изначальный паритет в выборе страны-хозяйки, поэтому предстоит колоссальное количество работы, чтобы собрать гарантии организации ЧМ на высоком уровне.

Женский чемпионат мира по баскетболу Россия может принять впервые, в СССР он проходил дважды — в 1959 и 1986 годах. Сборная России трижды завоевывала серебряные награды мирового первенства. На завершившемся в июле Евробаскете-2019 наши баскетболистки заняли восьмое место и второй раз подряд не смогли отобраться на Олимпиаду.