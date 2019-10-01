Прямой эфир

ГИБДД проверит фото с нарушившим правила парковки Боярским

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГИБДД Санкт-Петербурга заинтересовалась публикацией в Сети фотографии с автомобилем, за рулем которого якобы находился народный артист России Михаил Боярский, грубо нарушивший правила дорожного движения на Невском проспекте.

С ребенком не гони: лихачам с детьми подрисуют штрафы
Менее надежные, чем автокресла, детские бустеры набирают спрос в России

«Проблема эта нам известна, мы проводим административное расследование», — приводит слова правоохранителей «Интерфакс» во вторник, 1 октября.

Как пояснили в Госавтоинспекции, если инцидент на фото действительно был, то в отношении нарушителя будут приняты меры «вне зависимости от того, кем этот нарушитель является».

Также стражи порядка намерены проверить снимок на достоверность, в связи с чем они призвали автора публикации прийти в Госавтоинспекцию и написать заявление о нарушении.

Сам Боярский общаться с агентством не стал, заявив, что занят.

На опубликованном в Сети фото видно, как похожий на Боярского человек отходит от автомобиля, который стоит на встречной и выделенной для общественного транспорта полосе на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Ранее в сентябре сообщалось, что депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в ДТП в Саратовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боярский прокомментировал опрос о самых красивых женщинах в России
Состоялась премьера клипа Михаила Боярского «Хорошего Питера»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019