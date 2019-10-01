ГИБДД проверит фото с нарушившим правила парковки Боярским

ГИБДД Санкт-Петербурга заинтересовалась публикацией в Сети фотографии с автомобилем, за рулем которого якобы находился народный артист России Михаил Боярский, грубо нарушивший правила дорожного движения на Невском проспекте.

«Проблема эта нам известна, мы проводим административное расследование», — приводит слова правоохранителей «Интерфакс» во вторник, 1 октября.

Как пояснили в Госавтоинспекции, если инцидент на фото действительно был, то в отношении нарушителя будут приняты меры «вне зависимости от того, кем этот нарушитель является».

Также стражи порядка намерены проверить снимок на достоверность, в связи с чем они призвали автора публикации прийти в Госавтоинспекцию и написать заявление о нарушении.

Сам Боярский общаться с агентством не стал, заявив, что занят.

На опубликованном в Сети фото видно, как похожий на Боярского человек отходит от автомобиля, который стоит на встречной и выделенной для общественного транспорта полосе на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Ранее в сентябре сообщалось, что депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в ДТП в Саратовской области.