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Луценко отверг обвинения в финансировании подпольных казино

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в связях с сетью нелегальных казино. Ранее в этот же день Государственное бюро расследований (ГБР) страны возбудило в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением и финансировании игрового бизнеса.

«Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия... Как вообще можно быть акционером нелегальных казино?» — написал он на странице в Facebook.

Ранее в этот же день ГБР возбудило в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением и финансировании игрового бизнеса.

Дело было возбуждено по заявлению главы парламентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, сообщившего о том, что Луценко якобы финансирует незаконный игорный бизнес, пишет сайт kp.ru.

31 августа Луценко назвал враньем заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, обвинившего его в связях с подпольным игорным бизнесом, напоминает RT. Он также пообещал подать на него в суд.

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