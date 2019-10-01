На Тайване мост обрушился на рыбаков

Мост на Тайване треснул и обрушился, когда по нему проезжала цистерна для бензина. В результате несколько человек пострадали. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

ЧП произошло утром 1 октября в уезде Илань. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения патрульной службы, цистерна упала на пристань, когда под мостом находились рыбацкие лодки. Многие люди упали в воду, отмечает телеканал «Звезда».

На место прибыли спасатели. По сведениям пожарной службы, в больницы доставили 10 человек, шестеро из которых — филиппинцы, трое — индонезийцы, один — местный житель, водитель цистерны. Также двое членов патрульной службы получили легкие травмы. Шесть человек могут быть заблокированы на рыбацкой лодке.

Как отмечает телеканал «360», мост представляет собой арочную конструкцию из арматуры. Его длина составляет 140 м, а высота над морем — 18,5 м.

Устанавливаются число лодок и пострадавших, а также причина случившегося, пишет сайт aif.ru.

В конце августа мост с пешеходами обрушился в Турции. В результате инцидента двое прохожих получили незначительные травмы. Обрушение моста предположительно произошло из-за сильных дождей.