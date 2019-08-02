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В Киеве обрушилась часть Паркового моста

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Фото: commons.wikimedia.org/Александр Островский
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Часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центральный район Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова, обрушилась в пятницу, 2 августа.

По словам очевидцев происшествия, обвал произошел около 11:20 по местному времени (совпадает с московским). На землю упала часть конструкций одной из двух центральных опор. Рыбаки рассказали, что грохот при обрушении был сравним с падением трактора, пишет «Страна.ua».

На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Дефектов на верхней части сооружения не обнаружено, мост по-прежнему открыт для пешеходов.

В конце мая в Киеве треснул участок нового стеклянного моста между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов. Тогда мэр города Виталий Кличко заявил, что это не могло случиться само по себе и, вероятно, дело в акте вандализма. Он не исключил, что в стекло стреляли снизу. На следующий день на мосту треснуло третье стекло.

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