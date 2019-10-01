Центр поддержки одаренных детей откроют в Калуге

Образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей появится в Калуге. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Центр планируется организовать на базе оздоровительного лагеря «Сокол». Ежегодно его будут посещать около 500 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщает газета «Весть». Образовательный центр откроют в конце 2021 года.

Образовательная программа рассчитана на семь дней. Она включает мастер-классы, творческие встречи с профессионалами, развивающий отдых, а также занятия по специальности.

Ранее сообщалось, что в Магадане центр образования № 1 получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На выделенные средства учреждение закупит реабилитационное оборудование и обучит специалистов технологиям работы с семьями.