Онлайн-образование внедрят в школах Хангаласского района Якутии

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» улучшат качество образования в школах Хангаласского района в Республике Саха (Якутия). Будут внедрены новые педагогические и цифровые технологии, обновлены управленческие и организационные механизмы муниципальной системы образования.

«К 2022 году образовательные результаты хангаласских школьников должны вырасти на 10%. Речь идет о росте среднего балла ОГЭ, ЕГЭ, доли победителей и призеров школьных олимпиад», — сообщили ТАСС в вузе.

Особый акцент будет сделан на онлайн-образовании и проведении каникулярных школ. К проекту планируется привлекать местные организации, отмечает ИА SakhaNews. Первый в мире подобный проект был запущен в 2010 году в Великобритании.

Добавим, центры цифрового образования для одаренных детей «IT-куб» откроются в трех городах Якутии до 2022 года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В Нюрбе, Якутске и Мирном школьники смогут работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а также изучать программирование, интернет-технологии и робототехнику.