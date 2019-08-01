Центры цифрового образования для одаренных детей появятся в Якутии

Центры цифрового образования для одаренных детей «IT-куб» откроются в трех городах Якутии до 2022 года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает минобразования и науки республики.

В Нюрбе, Якутске и Мирном школьники смогут работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а также изучать программирование, интернет-технологии и робототехнику. Детей будут обучать программированию на Python, мобильной разработке, разработке VR/AR-приложений, основам программирования на Java, отмечает ИА SakhaNews.

Напомним, Российская академия наук (РАН) составила предварительный список опорных школ, в которых будут искать учеников со способностями к науке и готовить их к поступлению в конкретные вузы.