По 10 школ ежегодно будут строить в Якутии

Якутия сохранит темп строительства школ — как минимум 10 в год, заявил министр науки и образования Владимир Егоров. В республике 186 учреждений работают с повышенной нагрузкой.

В начале года насчитывалось 53 школы в аварийном состоянии, а сегодня эта цифра приближается к 60, ветхих зданий — около 200, передает ИА SakhaNews. С 2002 года в республике возведено 202 школы. В этом году в стадии строительства находится 12 школ, 10 из них будут введены. К 2022 году цифровую образовательную среду введут в 270 школах.

Центры цифрового образования для одаренных детей «IT-куб» откроются в трех городах Якутии до 2022 года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В Нюрбе, Якутске и Мирном школьники смогут работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а также изучать программирование, интернет-технологии и робототехнику.