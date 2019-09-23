Проект по развитию образовательно-культурной среды опробуют в Удомле

В городе Удомля Тверской области реализуют проект по развитию образовательно-культурной среды «Поколения+». Он стал участником программы агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров» и уже вышел на стадию реализации.

Как уточняют «Тверские ведомости», проект направлен на совершенствование образовательно-культурной городской среды. Он должен способствовать формированию культурной идентичности жителей разного возраста и появлению ценности родного города у молодежи.

Предполагается создание сети площадок просветительских и образовательных программ, которые будут ориентированы на здоровый образ жизни и реализацию творческих начинаний.

Кроме того, появится IT-платформа, объединяющая все образовательные курсы города, входящие в проект. Таким образом, пользователь получит возможность узнавать о новых программах и отслеживать свой проект, задавать вопросы экспертам и общаться с сообществом.

Инициаторы проекта рассчитывают, что на основе его реализации в Удомле удастся разработать универсальную модель для того, чтобы тиражировать ее в других моногородах России. В таких городах, по словам губернатора Игоря Рудени, необходимо активизировать проекты, направленные на обеспечение социального благополучия жителей.