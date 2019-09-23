Прямой эфир

Проект по развитию образовательно-культурной среды опробуют в Удомле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Удомля Тверской области реализуют проект по развитию образовательно-культурной среды «Поколения+». Он стал участником программы агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров» и уже вышел на стадию реализации.

Как уточняют «Тверские ведомости», проект направлен на совершенствование образовательно-культурной городской среды. Он должен способствовать формированию культурной идентичности жителей разного возраста и появлению ценности родного города у молодежи.

Предполагается создание сети площадок просветительских и образовательных программ, которые будут ориентированы на здоровый образ жизни и реализацию творческих начинаний.

Кроме того, появится IT-платформа, объединяющая все образовательные курсы города, входящие в проект. Таким образом, пользователь получит возможность узнавать о новых программах и отслеживать свой проект, задавать вопросы экспертам и общаться с сообществом.

Инициаторы проекта рассчитывают, что на основе его реализации в Удомле удастся разработать универсальную модель для того, чтобы тиражировать ее в других моногородах России. В таких городах, по словам губернатора Игоря Рудени, необходимо активизировать проекты, направленные на обеспечение социального благополучия жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экологические субботники пройдут в Тверской области
Более 3,6 тыс. семей Тверской области получили выплаты на первенца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019