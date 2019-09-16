Более 3,6 тыс. семей Тверской области получили выплаты на первенца

В 2019 году 3644 семьи в Тверской области получили выплаты при рождении первого малыша на общую сумму почти 270 млн рублей. Размер пособия составляет 10 710 рублей. Мера соцподдержки введена в рамках нацпроекта «Демография».

«В последние годы на федеральном и региональном уровне введен целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны. С 2015 года в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 40% — до 11705», — отметил глава региона Игорь Руденя на заседании регионального правительства.

Поддержка семьи и детства — в числе приоритетов Тверской области. 11 сентября принято решение о введении новых мер социальной помощи семьям с детьми, напоминают Тверские ведомости. Речь идет о субсидии на покупку автомобиля, освобождении от транспортного налога, компенсациях на зубные протезы для многодетных матерей и выдаче 5 тыс. рублей на покупку школьной формы.

Добавим, 10 муниципалитетам Тверской области в 2019 году выделены 30 млн рублей на обеспечение жильем малоимущих многодетных семей. Планируется улучшить жилищные условия 21 семьи.