Порядка 30 млн рублей направили на жилье для многодетных в Верхневолжье

Десяти муниципалитетам Тверской области в 2019 году выделены 30 млн рублей на обеспечение жильем малоимущих многодетных семей. Планируется улучшить жилищные условия 21 семьи.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 2019 года усилена поддержка семей с детьми, вводятся новые виды помощи. В рамках нацпроекта «Демография» 3,3 тыс. семей назначены ежемесячные выплаты в размере 10 710 рублей в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, пишут «Тверские ведомости».

По инициативе губернатора региона Игоря Рудени, многодетные семьи освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. На эти цели направлено свыше 70 млн рублей. Кроме того, с 2019 года молодым семьям, в которых один из супругов моложе 25 лет, при появлении первого ребенка выплачивают 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотеки.

По его словам, помощь семьям с детьми является важным условием успешного развития экономики и социальной сферы региона.