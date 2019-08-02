Ожидание «скорой» сократилось в Тверской области в 2,5 раза

В Тверской области существенно сократилось среднее время прибытия машины скорой помощи. Тему обсудили на конференции по реализации нацпроекта «Здравоохранение» в пятницу, 2 августа.

Согласно данным регулярного мониторинга, среднее время прибытия «скорой» сократилось с 35 до 14 минут по сравнению с 2018 годом. По регламенту медики должны прибыть в течение 20 минут, сообщают «Тверские ведомости».

Таких результатов удалось добиться благодаря совершенствованию службы СМП в регионе. Поэтапный план мероприятий был разработан по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени.

В регионе также создается единая диспетчерская служба скорой помощи. Идет интеграция с «Системой-112», формируются межрайонные медицинские округа.