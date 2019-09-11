Власти Тверской области ввели новые льготы для многодетных семей

В Тверской области с 2020 года начнут действовать новые меры поддержки семей, в которых пять и более детей. Речь идет о субсидии на покупку автомобиля, освобождении от транспортного налога, компенсациях на зубные протезы для многодетных матерей и выдаче 5 тыс. рублей на покупку школьной формы.

Как пишут «Тверские ведомости», в последние годы число многодетных семей в регионе выросло на 40% — сейчас их около 12 тыс.

Для координации работы по поддержке этой категории граждан и решения вопросов демографии губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил сформировать отдельный орган исполнительной власти.