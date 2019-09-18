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Экологические субботники пройдут в Тверской области

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Тверская область примет участие в акции «Всемирный день чистоты», которая пройдет 21 сентября. Мероприятие направлено на улучшение экологической обстановки в городах, сообщает пресс-служба правительства области.

На территории региона планируется уборка незаконных свалок. В Твери центральной площадкой акции станут Константиновские карьеры, также уборку организуют в Первомайской и Бобачевской рощах, на набережной Волги, пишут «Тверские известия».

В мероприятиях могут принять участие все желающие. Минприроды региона приглашает провести генеральную уборку в своем городе или поселке 21 сентября в 10:00.

13 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании отметил, что в регионе в рамках нацпроекта «Экология» должны создать эффективную и экологически безопасную систему раздельного сбора мусора, утилизации ТКО, сортировки и переработки вторсырья.

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